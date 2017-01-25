Минские неврозы Порошенко: почему президент Украины снова сходит с ума

Россия не видит в действиях официального Киева признаков договороспособности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на правительственном часе. Свежее тому подтверждение — демарш Петра Порошенко, отказавшегося выполнять минские соглашения, пока его требования по безопасности не будут удовлетворены. Корреспондент Федерального агентства новостей разбирался, чем обусловлено такое поведение главы Украины.

Ранее глава МИД РФ также отмечал, что Киев продолжает устраивать вооруженные провокации на линии соприкосновения в Донбассе. Киевски режим упорно не желает выполнять взятые на себя еще два года назад в Минске обязательства, несмотря на то, что «нормандская четверка» и Соединенные Штаты подтверждают безальтернативность этих соглашений.

Еще одним, мягко говоря, странным жестом со стороны Порошенко был отказ отвечать на вопросы российских журналистов в Хельсинки. Тогда гарант заявил, что не будет общаться с российской прессой до «прекращения оккупации украинских территорий».

По мнению экономиста и политолога Александра Дудчака, Петр Порошенко снова возвращается к тому, что было года два назад: «читает соглашения снизу вверх и справа налево».

«Два года назад у него были аналогичные приступы, теперь они начались снова. В другой ситуации, может быть, такое постоянство порадовало бы, но не в этой. Сколько можно? Опять начинать все с начала, с нуля. Он снова требует установить контроль над границей. Если бы он читал соглашение... Речь о контроле над границей может идти только после выборов или параллельно с ними, — комментирует для ФАН политолог. — Требовать выполнения минских соглашений в том порядке, который удобен Порошенко, да и в его положении, это слишком».

Возможно, выпады Порошенко обусловлены тем, что из-за неопределенности Вашингтона Киев находится в слишком шатком положении.

«Они прекрасно понимают, что не будет столь душевного расположения со стороны Вашингтона, как было при Бараке Обаме. Киеву стоит воздержаться от каких-либо комментариев. В противном случае, Украину очень быстро могут поставить на место и потребовать строгого выполнения соглашений. Возможно, Порошенко понимает, что рано или поздно до всех его покровителей и оппонентов дойдет — король-то голый, и бояться Порошенко не стоит. Тогда начнется большая схватка за власть среди тех, кто еще вчера назывался его союзниками — те же нацистских батальонов».

Согласно последней информации, озвученной главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу, в связи с конфликтом на Украине и деятельностью террористов на Северном Кавказе войска Южного военного округа должны быть усилены. Александр Дудчак предполагает, что решение Минобороны хоть частично, но может быть обусловлено агрессивным поведением Порошенко.

«Хоть его заявления и бред, но реагировать Москве на них в любом случае стоит, здесь знают, что он способен на многое. Это видно по Донбассу: человек ведет войну с собственным народом, у него нет ни моральных, ни этических ограничений. Он может предпринять последнюю попытку расшибиться о стену, но попытаться спровоцировать конфликт непосредственно с РФ, устроив провокацию на границе и вступив в столкновение с российскими силами, чтобы показать Западу, мол, «смотрите, на нас нападают», — предполагает политолог. — Раньше такое проходило. Достаточно вспомнить ситуацию с Грузией, которая начала агрессивные действия против Осетии и Абхазии. Но в СМИ показывали только ответную реакцию России и называли ее агрессором. Возможно, Порошенко надеется провернуть такой финт. Времена изменились, но нужно быть готовым ко всему».