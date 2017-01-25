Под носом у охраны: пенсионерка украла у подростка телефон в московской библиотеке

Москва, 25 января. 80-летняя старушка украла у подростка мобильный телефон в московской библиотеке, сообщили представители главного управления МВД РФ по Москве.

16-летний подросток оставил мобильный телефон на проходной в библиотеке на Большой Черкизовской улице. При выходе он обнаружил, что гаджет пропал.

«В ходе патрулирования территории полицейские по ориентировкам задержали подозреваемую, — цитирует источник РИАМО. — Ею оказалась 80-летняя местная жительница».

Как оказалось, старушка зашла в библиотеку и, воспользовавшись невнимательностью охранника, украла телефон, после чего поспешила скрыться в неизвестном направлении. Возбуждено уголовное дело. Пенсионерке избрана мера мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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