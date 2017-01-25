Легкоатлетку Лебедеву лишили медалей после перепроверки допинг-проб с Олимпиады-2008

Москва, 25 января. Международный олимпийский комитет (МОК) лишил россиянку Татьяну Лебедеву двух серебряных медалей Олимпиады 2008 года в Пекине после проверки допинг-проб.

По данным пресс-службы МОК, в пробе российской легкоатлетки был обнаружен туринабол, который является запрещенным веществом.

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