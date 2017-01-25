Алибасов рассказал о «совместной жизни» с Джигурдой

Москва, 25 января. Музыкальный продюсер, заслуженный артист России Бари Алибасов, прокомментировал слухи о том, что он якобы живет с Никитой Джигурдой.

«Джигурда у меня не живет – и никогда в моей квартире не жил! Он всего один раз был у меня дома – поскольку он мой друг, он пришел переночевать, когда его Анисина из дома выгнала», — дал исчерпывающий ответ Алибасов, сообщает ИА Народные новости.

Он отметил, что эта шутка понравилась ведущему программы «Пусть говорят» Андрею Малахову. «Я уважительно отношусь к Джигурде, он талантливый актер. Но после того, как он вел себя на программе у Малахова, я понял: крыша у него отлетела напрочь», — заметил Алибасов.

На телепрограмме Джигурда устроил настоящий скандал, всем хамил, перебивал, нецензурно выражался.