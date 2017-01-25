ЦРУ рассекретило документы о столкновении атомных подводных лодок США и СССР

Вашингтон, 25 января. Западное издание The Times, ссылаясь на рассекреченный документ ЦРУ, пишет о столкновении в Северном море атомных подлодок США и СССР, произошедшем в 1974 году в период холодной войны.

ЦРУ рассекретило телеграмму об инциденте в Северном море о том, что американская и российские подлодки столкнулись поблизости от залива Холи-Хох в 1974 году. Документ, с которого был снят гриф «секретно», датирован 3 ноября 1974 года и направлялся госсекретарю США Генри Киссинджеру.

В телеграмме говорилось, что подлодка класса Poseidon столкнулась с советской субмариной, которая якобы ожидала за пределами американской базы и собиралась установить слежку. Эксперт The Times полагает, что инцидент был настолько серьезным, что мог стать поводом для Третьей мировой.