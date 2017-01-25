Лавров: ЕС игнорирует проблемы христиан на Востоке, прикрываясь политкорректностью

Москва, 25 января. Власти Евросоюза уклоняются от обсуждения проблемы притеснения христианства на Ближнем Востоке под предлогом политкорректности. Такое заявление в среду сделал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

«Прискорбно, что Европейский Союз уходит от обсуждения проблем христиан на Ближнем Востоке, прикрываясь пресловутой политкорректностью», — сказал он.

Отметим, что немногочисленные группы христиан, проживающие на Ближнем Востоке, являются одной из целей боевиков, наряду с малыми народами и этносами, исповедующими альтернативное направление ислама.