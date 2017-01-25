Краснодар, 25 января. Пассажирку рейса Стамбул — Краснодар, устроившую дебош на борту воздушного судна, сняли с борта самолета и оштрафовали. Об этом сообщило ЛУ МВД на транспорте Краснодара.

Минувшей ночью во время полета в Краснодар одна из пассажирок, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начала неадекватно себя вести. Как сообщает «Свободная пресса», сразу же после приземления самолета 32-летняя женщина была задержана полицейскими и оштрафована.

Добавим, ранее южнокорейская авиакомпания Korean Air предложила жесткий способ бороться с дебоширами. Ее руководство намерено потребовать от сотрудников активнее применять электрошокеры для усмирения буйных пассажиров во время полетов.