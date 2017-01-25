Морской тральщик «Ковровец» вошел в состав группы ВМФ РФ в Средиземноморье

Москва, 25 января. Противоминный корабль «Ковровец» сменил в составе соединения ВМФ России в Средиземном море тральщик Черноморского флота «Иван Голубец».

«Иван Голубец» действовал в Средиземном море с середины сентября 2016 года, сейчас он вернулся к месту постоянного базирования. Морские тральщики проекта «Аквамарин» предназначены для выполнения боевых задач в дальней морской зоне, противоминные корабли обеспечивают действия ВМФ и ВКС РФ в Сирии. Противоминный корабль оснащен тралами и способен осуществлять проводку кораблей по заминированным акваториям. Корпус тральщика выполнен из слабомагнитных материалов. Корабль несет на борту четыре артиллерийские установки и два реактивных бомбомета. Автономность плавания составляет семь суток.