ФСБ задержала в Крыму бывшего адвоката Савченко

Симферополь, 25 января. Сотрудниками ФСБ России задержали в Крыму адвоката Николая Полозова, который ранее выступал в роли защитника Надежды Савченко. Об этом сообщил коллега задержанного Полозова Марк Фейгин.

Фейгин пояснил, что Полозов был задержан и доставлен на допрос по делу замглавы запрещенного в России «Меджлиса крымско-татарского народа» Ильми Умерова.

«Цель лишить его возможности быть защитником Умерова, к сожалению, будет достигнута, так как он станет свидетелем по делу», — считает Фейгин.

Стоит напомнить, что в мае 2016 года Ильми Умеров стал фигурантом уголовного дела о призывах к нарушению территориальной целостности РФ. Позднее Умеров был направлен на освидетельствование в психиатрическую клинику, после чего адвокат Умерова Марк Фейгин заявил, что психическое состояние его клиента в последнее время ухудшилось.