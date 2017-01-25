Хомс: ВВС Сирии разбомбили транспортную колонну ИГ на ведущей в Пальмиру трассе

Дамаск, 25 января. ВВС Сирии ударили по транспортной колонне, которая принадлежала боевикам «Исламского государства» (ИГ) в провинции Хомс. По информации газеты Al-Watan, воздушный рейд был совершен на участке трассы между городами Пальмира и Са-Сухна.

Согласно приведенным данным, большая часть автомобилей террористов была ликвидирована в результате авиаудара. Издание не приводит другие подробности инцидента.

Ранее шесть бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил Российской Федерации нанесли удары по позициям боевиков ИГ в сирийской провинции Дейр-эз-Зор,

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