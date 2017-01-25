Киев готов к информационной атаке на Крым

Киев, 25 января. На Украине завершено строительство вышки, которая сделает возможным вещание в Крым украинского радио и телевидения, заявил член национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

Костинский на своей странице в Facebook заявил, что уже в этом году Киев сможет поставляться в Крым вещание украинских радиостанций и телеканалов.

В селе Чонгар Херсонской области завершено строительство 150-метровой радиотелепередающей станции.

«С начала февраля сигнал украинских радиостанций начнет поставляться в Крым», — констатировал он.

Ранее сообщалось, что географическая карта для детей, напечатанная в одной из типографий Киева, признает Крым в границах Российской Федерации.