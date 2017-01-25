Лучшие стрелки ЮВО готовятся к конкурсу «Снайперский рубеж»

Краснодар, 25 января. Снайперы Южного военного округа оттачивают боевое мастерство на полигоне Молькино под Краснодаром.

На тренировках бойцы ведут огонь из винтовки СВД и пистолета Макарова в дневное и ночное время суток. Во время подготовки к конкурсам Армейских международных игр-2017 военнослужащие выполнят порядка 200 упражнений по стрельбе на дистанции до 200 до 800 метров. Также снайперы отработают скрытное передвижение и приемы маскировки в зимнее время, стрелки проверят свои навыки корректировки огня союзных сил. В завершение тренировки бойцы совершат марш-бросок на три километра, в конце маршрута им предстоит поразить мишени на предельной дальности стрельбы.