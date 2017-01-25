Сечин ответил на главный вопрос о мигалке

Москва, 25 января. Глава компании «Роснефть» Игорь Сечин сегодня опроверг использование спецсигналов (мигалки) на автомобиле на незаконных основаниях. Кроме того, он попросил журналистов больше не беспокоить его этим вопросом.

«Отстаньте, пожалуйста, от меня. Значит, вы что, предполагаете, что я могу на незаконных основаниях какими-то спецсредствами пользоваться? Конечно, нет!», — цитирует его ТАСС, ссылаясь на СМИ.

Ранее в прессе сообщалось, что Сечин якобы является единственным руководителем госкомпании, который использует мигалку. При этом в «Роснефти» напомнили, что руководитель компании является ответственным секретарем президентской комиссии по ТЭК, и как государственный чиновник он имеет право передвигаться на машине со спецсигналами.

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