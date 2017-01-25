Минфин РФ просят заставить интернет-магазины принимать карты «Мир»

Москва, 25 января. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) попросила министра финансов Российской Федерации Антона Силуанова заставить все российские интернет-магазины принимать к оплате карты национальной платежной системы «Мир».

Как передает RT на русском, эксперты организации предложили Минфину РФ доработать закон «О защите прав потребителей», так как большинство интернет-магазинов не обязано принимать безналичные платежи.

Напомним, ранее ФАС заявила о том, что требование о переводе выплат бюджетникам на карты «Мир» может привести к ограничению конкуренции и нарушению прав граждан страны.

Читайте по теме: Пугающая неопределенность: почему банки просят повременить с переходом на карты «Мир»