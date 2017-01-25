Путин: Нет более близкого нашему сердцу места, чем родина

Москва, 25 января. Президент России Владимир Путин заявил, что родина для него навсегда останется самым близким сердцу местом. Об этом глава государства сказал, встречаясь со студентами МГУ.

По его словам, за рубежом некоторые вещи действительно устроены лучше, чем в России, однако на родине человек всегда будет своим. Он будет полностью понимать окружающих людей, поскольку говорит на их языке и является частью их культуры.

«Где бы мы не были, мы всегда будем чувствовать себя там чужими, потому что нет ничего такого, что так близко связывает человека с землей — это то место, где ты родился, вырос, где ты говоришь на родном языке и с тобой говорят на родном языке, ты понимаешь всех людей в нюансах, тебе не нужно заглядывать в словарь», — отметил Путин.