Идлиб будет освобожден от боевиков без единого выстрела — эксперт

Дамаск, 25 января. Сирийские правительственные войска могут освободить Идлиб без единого выстрела, считает арабский политолог Джамиль Шахин.

Боевики различных вооруженных группировок, придерживающихся разных точек зрения в религиозных вопросах, что стало причиной конфликта, перемещаются в Идлиб. По мнению арабского эксперта Джамиля Шахина, подобное развитие событий может привести к освобождению провинции правительственными войсками без единого выстрела. На портале Farsnews опубликована статья, в которой описаны планы сирийского разведывательной службы, детально проработавшей операцию по освобождению Идлиба от представителей 128 радикальных разобщенных между собой группировок.