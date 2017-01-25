Полковник запаса «Альфы»: Силовики провели блестящую операцию, задержав в Татарстане террористов

Правоохранительные органы Татарстана сумели вовремя пресечь деятельность группы боевиков, которые планировали провести теракт на Казанском авиационном заводе, сообщил министр внутренних дел республики Артем Хохорин. Наши силовики провели блестящую операцию по задержанию, уверен полковник запаса подразделения «Альфа» ЦСН ФСБ Виталий Демидкин.

Как сообщают правоохранители, главным объектом для нападения террористической ячейки был знаменитый Казанский авиационный завод. По словам Хохорина, был нанесен болезненный удар по запрещенной в России организации «Хизб ут-Тахрир», возбуждено 13 уголовных дел в отношении 30 ее членов. Примечательно, что среди них оказалась участница женской ячейки в Альметьевске и группа уроженцев Татарстана, проживающих в Швеции. Все они пропагандируют радикальные действия для русскоязычного сегмента Сети, отметил Хохорин.

По его же словам, возбуждено 26 уголовных дел в отношении лиц, подозреваемых в террористической деятельности на территории Сирийской Арабской Республики. Они намеревались ударить по России.

«Я думаю, была проведена очень серьезная работа для того, чтобы вычислить террористов еще на стадии приготовления и подбора людей, которые должны были принимать участие в теракте. Очень хорошо, что наши правоохранители смогли вычислить и предупредить это преступление, ведь главное в работе наших силовиков в том, чтобы еще на ранней стадии предупредить и пресечь работу незаконных бандформирований и террористический организаций. Ну а тут 30 человек задержали, это очень много, и видно, что силовики старались. Поэтому я просто снимаю шляпу перед нашими ребятами — блестящая работа», — поясняет полковник запаса.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что сотрудники спецслужб сумели вскрыть переписку участников группировки в Интернете.

«Вообще же, на первом этапе планирования такого теракта у боевиков обязательно должна была быть хорошая подготовка. Нашего противника, который пытается действовать и на нашей территории, и на территории союзных государств, никогда нельзя недооценивать. У них тоже есть профессионалы высшей марки. Второй момент: взрывчатку, оружие и обмундирование нужно было бы либо привезти с собой, если позволяет возможность, либо сделать предварительную закладку. Здесь сотрудники ФСБ и МВД могли намеренно дать боевикам перевезти все это для последующего задержания», — рассказывает Виталий Демидкин.

Тем не менее, бывшего сотрудника ЦСН «Альфа» беспокоит цель атаки — Казанский авиационный завод, который производит всемирно известные самолеты Пе-2, Пе-8, Ил-62М, Ту-16, Ту-104Б, Ту-22МЗ, Ту-160. Последние, к слову, участвовали в нанесении авиаударов по позициям террористов в Сирии.

«Нужно понимать, что если бы террористы сумели осуществить теракт, то его последствия могли бы быть колоссальными. Поэтому те средства, которые тратятся на правоохранительные органы, наши ребята из ФСБ и МВД отрабатывают по полной. Они не зря свой хлеб едят, и сегодня они это доказали», — заключил полковник запаса.

Напомним, в начале января силовики задержали в Казани двух вербовщиков запрещенной в России террористической организации «Таблиги Джамаат». По данным правоохранителей, радикальные исламисты занимались вербовкой новых адептов в свою деятельность, в том числе на территории московского региона. Примечательно, что операция по задержанию была проведена в рамках расследования другого уголовного дела об экстремизме, возбужденного в декабре 2016 года следователями УФСБ по Москве и Подмосковью.

Кроме этого, в ноябре прошлого года во время проведенных оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в Москве и Санкт-Петербурге российские правоохранители задержали 10 террористов. У мигрантов были изъяты четыре самодельных бомбы, начиненных поражающими элементами, взрыватели, боевые автоматы Калашникова, боеприпасы к ним и средства связи. Радикалы намеревались совершить террористические акты в маршрутных такси, метро и других местах массовых скоплений людей на территории двух столиц.