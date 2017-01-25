Донбасс: двое бойцов АТО подорвались на собственном фугасе

Луганск, 25 января. В результате детонации фугасного снаряда в зоне так называемой антитеррористической операции (АТО) в Донбассе погибли двое военных Вооруженных сил Украины. По словам официального представителя Народной милиции Луганской народной республики Андрея Марочко, командир 54-й бригады принял решение скрыть данный факт от вышестоящего штаба.

Как рассказал майор, инцидент произошел в районе населенного пункта Луганское. Детонация фугасного снаряда произошла во время подноса боеприпасов на позицию минометной секции. Помимо жертв, двое военнослужащих получили контузии. При этом раненых бойцов забрали с позиций только на следующий день, добавил Марочко.

Ранее сообщалось, что ЛНР 33 раза уведомляла ОБСЕ о готовности начать разведение сил у Станицы Луганской.