Лебедева о решении МОК лишить ее медалей: Не могу понять, где допустила ошибку

Международный олимпийский комитет (МОК) лишил двух серебряных медалей Олимпийских игр 2008 года в Пекине российскую легкоатлетку Татьяну Лебедеву. Во время перепроверки ее допинг-пробы в ней было обнаружено запрещенное вещество туринабол. Корреспондент Федерального агентства новостей позвонил самой спортсменке и спортивным врачам, чтобы понять, что спровоцировало такую ситуацию.

О том, что МОК будет заново проверять все допинг-пробы Б, взятые в Пекине, было известно еще в мае 2016 года. Тогда этот шаг объяснили внезапно обнаруженными случаями употребления российскими легкоатлетами запрещенных веществ. Зайти решили издалека, обследовав пробы тех наших спортсменов, кто участвовал на Олимпиадах 2008 и 2012 годов. Проверка тянулась долго, о ней уже стали забывать, как вдруг рвануло. В Татьянин день МОК выступил с заявлением относительно Лебедевой, олимпийской чемпионки в прыжках в длину. Она выиграла в Афинах в 2004 году.

«В Татьянин день было неприятно услышать такую новость, хотя о наличии такой информации я знала, было просто непонятно, когда она выйдет. Мои адвокаты уже работали, но строить линию защиты без публичных заявлений МОК было тяжело. Прошло уже восемь лет, сложно найти, где началась ошибка, факторы, которые к этому привели. Сложно что-то доказать: я могу говорить, что угодно, но все равно придется защищаться в правовом поле. Буду биться, как и в спорте — до последней попытки. В случае чего готова подать апелляцию и искать прочие выходы, доказывающие мою невиновность», — рассказывает специально для ФАН Лебедева.

Спортсменка отрицает, что умышленно могла что-то принимать, но допускает недоразумение из-за человеческого фактора.

«Всегда старалась щепетильно к таким темам относиться: что куплю — сто раз перепроверю. И все мои перепроверенные пробы вплоть до 2013 года, когда я уже закончила карьеру, ничего не выявили. Не исключен человеческий фактор, какая-то глупая ошибка… Но как и почему? Мне нужно время, чтобы разобраться. В деталях я всегда была внимательна. Если открыла бутылку с водой и где-то оставила на время, то потом ее уже никогда не брала. В Пекине я сдавала три пробы, после медали была еще процедура сдачи на пробу Б. Но тогда еще нельзя было открывать и закрывать баночки, нельзя было даже посмотреть, были ли там царапины, как они говорят», — продолжает она.

Известно, что туринабол — стероидный препарат метаболического плана, входящий в список запрещенных. Обычно он может применяться по назначению врача, но в таком случае спортсмен должен быть готов показать МОК справку: были врачебные показания — назначили, подали документы в ВАДА. Подать документы, например, забыли в команде теннисистки Марии Шараповой, и она была дисквалифицирована за применение мельдония.

Читайте также: МОК лишил Усэйна Болта золотой медали Олимпиады-2008

«Надо еще понять, действительно ли препарат был обнаружен, не был ли он добавлен каким-то криминальным образом. В условиях противодействия российскому спорту со стороны международных организаций возможны разные варианты. Это стероид, достаточно старый, используемый рядом западных стран порядка 15–20 лет назад для того, чтобы усилить рост мышц. Он достаточно долго выводится. К тому же нужно понимать, что все стероиды влияют на соотношение эпитестостерона к тестостерону, это определяется лабораторно, и, когда человек получает гормоны извне, это соотношение меняется, что можно косвенно понять по анализам. Сложно предположить, что это намеренная работа спортсмена. Скорее, диверсионный акт. Как могли подмешать? Ну мало ли. Могли поменять пробы, могли что-то добавить в зубную пасту. Стероидам ведь необязательно попадать в кровь, они очень хорошо всасываются в кишечник. Вы идете в кафе, вам позвонили, вы отвлеклись или отвернулись, а кто-то в это время пшикнул спреем над вашим гамбургером. Сейчас пересматривают пробы, мало ли в каком виде они хранились, как маркировались. Слишком много вопросов», — комментирует эксперт по организации здравоохранения Евгений Ковалев.

Федеральное агентство новостей продолжает следить за развитием событий.