Подсказка от президента: Путин помог студентам МГУ вспомнить слова популярной песни

Москва, 25 января. Президент России Владимир Путин в Татьянин день на встрече со студентами МГУ помог им исполнить под гитару песню «Четырнадцать минут до старта». Ребята от волнения забыли одну из строк популярной песни.

В конце праздничной встречи студенты решили сделать лидеру государства небольшой сюрприз — исполнить песню «Четырнадцать минут до старта» («Заправлены в планшеты космические карты»). Во время исполнения выяснилось, что некоторые ребята забыли слова.

Путин сначала напомнил студентам строчку, а потом и вовсе подхватил исполнение. Дружное пение завершилось аплодисментами.