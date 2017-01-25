Подсказка от президента: Путин помог студентам МГУ вспомнить слова популярной песни
Москва, 25 января. Президент России Владимир Путин в Татьянин день на встрече со студентами МГУ помог им исполнить под гитару песню «Четырнадцать минут до старта». Ребята от волнения забыли одну из строк популярной песни.
В конце праздничной встречи студенты решили сделать лидеру государства небольшой сюрприз — исполнить песню «Четырнадцать минут до старта» («Заправлены в планшеты космические карты»). Во время исполнения выяснилось, что некоторые ребята забыли слова.
Путин сначала напомнил студентам строчку, а потом и вовсе подхватил исполнение. Дружное пение завершилось аплодисментами.
Путин спел под гитару со студентами МГУ "На пыльных тропинках далеких планет останутся наши следы" pic.twitter.com/zJ3yzoZQkF— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) January 25, 2017
Комментарии
Новости партнеров