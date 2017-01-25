Алеппо: российские врачи развернули в одной из школ мобильную клинику

Алеппо, 25 января. Российские военные развернули в Алеппо мобильный госпиталь, который замещен в одной из местных школ. Госпиталь пользуется большим спросом у жителей сирийского города, поскольку остальные больницы были разрушены боевиками. Многие из горожан не видели врачей уже пять лет.

По словам представителей Минобороны России, учреждение работает почти круглосуточно, больных привозят каждый час. Врачи утверждают, что во время войны люди болеют сильнее — сказывается стресс. Когда же боевые действия заканчиваются, дают о себе знать хронические заболевания и простуда.