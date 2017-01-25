Достать до Америки: что стоит за слухом о китайских ракетах на границе с РФ

Народно-освободительная армия Китая в последнее время не размещала на северо-востоке страны межконтинентальные баллистические ракеты DF-41. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь китайского МИД Хуа Чуньин. Ранее мировые СМИ сообщили о передислокации ракет DF-41 к границе с Российской Федерацией.

«Это всего лишь домыслы пользователей интернета. Догадки, не соответствующие действительности», — заявила дипломат, отвечая на вопрос российского корреспондента.

Корреспондент Федерального агентства новостей разбирался, что стоит за этой сенсацией и на кого могут быть направлены новые китайские ракеты.

Домыслы, спекуляции, ожидания

За два дня до брифинга пресс-секретаря МИД в глобальных СМИ распространилась информация о том, что Китай наращивает стратегические вооружения на территории северо-восточной провинции Хэйлунцзян, граничащей с российскими Приморским и Хабаровским краем. В частности, туда якобы были передислоцированы китайские межконтинентальные баллистические ракеты DF-41.

Трехступенчатая твердотопливная МБР DF-41 («Дунфэн-41») пока что является «джокером» китайских стратегических ядерных сил: до сих пор ракета так и не была представлена в рамках ежегодных военных парадов, в силу чего большая часть сведений об этой МБР носит предположительный характер.

Так, согласно некоторым оценкам, собственная масса DF-41 составляет около 80 тонн (для сравнения, вес российской МБР мобильного базирования «Тополь-М» не превышает 46,5 тонн). Китайская ракета, скорее всего, может нести до десяти боеголовок мощностью 150 килотонн (или моноблочную часть мощностью более 1 мегатонны), а ее дальность запуска может составлять от 12 до 15 тысяч километров.

Последняя цифра является ключевой. Базируясь на предполагаемой дальности полета данной МБР, можно смело относить сообщения о размещении китайских МБР в северной, приграничной с Дальним Востоком провинции к разряду фейков: при таком показателе DF-41 спокойно достает до Москвы или Вашингтона и при ее запуске из внутренних, гораздо более защищенных с помощью ПВО и авиации районов Китая.

С другой стороны, возможное размещение DF-41 в северо-восточной провинции Хэйлунцзян, будь это сообщение правдивым, свидетельствовало бы скорее о потребности вооруженных сил КНР обеспечить удар по континентальным штатам США. В таком случае позиционный район китайских МБР оказывался бы ближе, например, к Чикаго, нежели к Москве или Санкт-Петербургу.

Однако опубликованные в Сети утечки внешнего вида пускового контейнера DF-41 (имеется всего три нечетких снимка периода 2005–2007 годов) говорят скорее о том, что основным способом базирования «Дунфэн-41» окажется их размещение в стационарных шахтах, в силу чего их внезапное «перемещение» куда-либо по территории Китая невозможно без масштабных подготовительных инженерных работ.

Конечно, можно предположить, что альтернативой шахтному способу размещения DF-41 будет их железнодорожный вариант, подобный советской разработке РТ-23 «Молодец» или новой российской железнодорожной ракете «Баргузин». Именно такой вариант DF-41, судя по всему, появился в конце 2015 года, в рамках шестого тестового испытания «Дунфэн-41».

И здесь надо сказать, что только в случае шахтного или железнодорожного базирования можно обеспечить разумные технические решения для пусковых установок будущей ракеты — в случае же автомобильного грузового шасси возникнет масса технических и технологических проблем, связанных с большой массой самой DF-41.

Логика возможностей против логики заявлений

При рассмотрении нынешнего положения Китая на международной арене становится очевидным, что в гипотетическом решении скорейшего развертывания системы DF-41 есть своя внутренняя логика — пусть речь и не идет конкретно о провинции Хэйлунцзян.

В настоящий момент основу китайских сил сдерживания составляет так называемый Второй артиллерийский корпус, который фактически является китайским аналогом российских стратегических ядерных сил (СЯС).

Кроме 2-го артиллерийского корпуса, стратегическими ядерными носителями вооружены лишь китайский ВМФ, который имеет в своем составе как минимум две ПЛАРБ проекта «Цзинь», вооруженные 12 баллистическими ракетами для подводных лодок (БРПЛ) «Цзюйлан-2» (DF-31) с дальностью 7–8 тыс. километров каждая, и одну более старую ПЛАРБ проекта «Ся», которая вооружена устаревшими ракетами «Цзюйлан-1», имеющими дальность всего 2–2,5 тыс. км и не являющимися стратегическим вооружением. Стратегическая авиация Китая оснащена устаревшими моделями бомбардировщиков, которые являются репликами советского Ту-16 и сегодня с трудом могут быть использованы против современных средств ПВО.

Такие же проблемы присутствуют и во 2-м артиллерийском корпусе: согласно оценке издания Military Balance (2015 год), до вступления в строй DF-41 китайские стратегические ядерные силы могли добивать до территории США только двумя видами своих ракет: устаревшими жидкостными DF-5A и новыми твердотопливными ракетами DF-31A. До недавнего времени эти два вида ракет составляли лишь около 50% численного состава 2-го корпуса — из 76 пусковых установок МБР в 2015 году 20 приходилось на DF-5A и 24 — на DF-31А. Остальные китайские ракеты невозможно использовать против США: их дальность недостаточна для преодоления пространств Тихого океана, который разделяет две страны.

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Кроме того, использование «пещерной» DF-5А (такое название ракета получила и за свой почтенный возраст, и за то, что пусковые установки «пятерок» спрятаны во внутренних районах КНР в скальном массиве) было сопряжено для Китая с трудностями, решенными в СССР и в США еще в 1960-х годах: перед возможным пуском старую жидкостную ракету надо было заправлять токсическими компонентами топлива (несимметричным диметилгидразином и азотной кислотой) в течение 30–60 минут, что делало шахтные пусковые установки этих ракет легкой целью для первого удара.

Проблемой была и новая твердотопливная ракета DF-31А. Задуманная как аналог российского «Тополя», эта ракета получилась не такой удачной, в силу чего ее основной вариант рассчитан на дальность 7–8 тысяч километров, чего крайне недостаточно для удара по территории США. В силу этого базовый вариант этой ракеты был использован на китайских подводных лодках, а в распоряжение 2-го артиллерийского корпуса КНР поступил вариант DF-31А, для которого повышенная дальность в 11–12 тыс. километров была достигнута за счет снижения веса боевого блока. На варианте ракеты DF-31A установлена только одна головная часть мощностью до 150 килотонн, что на сегодняшний день недостаточно для задачи преодоления американской системы ПРО.

В этом отношении новые китайские DF-41, имеющие дальность в 12–15 тыс. километров и несущие до 10 разделяющихся боеголовок индивидуального наведения, и в самом деле становятся китайским «джокером» в новых геополитических реалиях.

В западной прессе было много статей с вопросами, почему Китай так медленно наращивает свой стратегический арсенал. В частности, это наблюдается в виде чрезвычайно пассивного проведения — вплоть до последнего времени — цикла летных испытаний МБР DF-31 и DF-41. Известно, что Китай, имея на вооружении примерно 20 «пещерных» МБР типа DF-5А, способных обстреливать всю территорию США, тем не менее, держит их ядерные заряды отдельно от ракет, таким образом демонстрируя Вашингтону свое миролюбие и «отсутствие планов» по глобальному противоборству с заокеанской сверхдержавой.

Однако в последнее время поведение Китая стало меняться.

Китай начинает и… выигрывает?

Учитывая официально объявленные и уже начавшиеся воплощаться в жизнь геостратегические приоритеты команды нового американского президента Дональда Трампа, который назвал Китай «основной угрозой» для дальнейшей гегемонии США в мире, военные приготовления Пекина сегодня приобретают совсем иную окраску.

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Уже в ближайшее время КНР вполне может столкнуться с недружественными, а то и открыто враждебными американскими действиями — причем не только экономического характера (что уже, в общем-то, практически запрограммировано), но и с политическими и даже военными акциями. В число предполагаемых антикитайских шагов Трампа вполне могут попасть эскалация напряжения вокруг Тайваня и возврат к вопросу законности присутствия Китая на спорных островах в Южно-Китайском море.

Эти «болевые точки» внешней политики КНР могут быть легко использованы США для решения «китайского вопроса» — в том числе и с опорой на то, что китайские ядерные силы сегодня категорически недостаточны для прорыва американских систем ПРО и ПВО, а китайские стратегические ядерные силы не подготовлены к обезоруживающему первому удару со стороны США.

В этом случае возможное развертывание железнодорожных МБР DF-41, поражающих всю территорию США, становится для Китая насущной необходимостью.