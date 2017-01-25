Семь россиян обвиняются в Турции в связях с ИГИЛ и подготовке теракта

Анкара, 25 января. Семь граждан России предстали перед судом в Турции. Их подозревают в подготовке теракта и связях с террористической организацией «Исламское государство», сообщили источники в Турции.

Всего в суде рассматривают дело против девятерых человек — Зелимхана Цайсаева, Азы Бепджахобы, Зукры Борчашвили, Салмана Дакаева, Киури Хацаева, Бекхама Алимханова, Хассана Орстхо, Фуата Гюнеша и Фатьмы Алтынташа. Семеро из них являются гражданами России.

Всех подсудимых подозревают в связях с запрещенным в РФ «Исламским государством» (арабское название — ДАИШ). Они обвиняются в подготовке теракта в Стамбуле с помощью радиоуправлямых моделей самолетов, которые должны были прогреметь в июне прошлого года.

Ранее глава МИД Казахстана Кайрат Абдрахманов заметил, что перемирие в Сирии обеспечит специальный механизм, подготовленный Россией, Турцией и Ираном.