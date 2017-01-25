«Алмаз-Антей» отреагировал на решение Евросуда по санкциям

Москва, 25 января. Решение Европейского суда, который отказался отменять санкции в отношении ВКО «Алмаз-Антей», в руководстве российской компании сочли политизированным.

Гендиректор «Алмаз-Антея» Ян Новиков в комментарии «Интерфаксу» заявил, что решение суда базируется вовсе не на правовой оценке обстоятельств дела, а является политическим. По мнению Новикова, учитывая то, что ранее суд признал отсутствие связи между крушением малайзийского Boeing в небе над Донбассом и деятельностью концерна, нынешнее решение выглядит парадоксальным.

По мнению же судей ЕС, уже того, что существует один лишь риск неправомерных действий со стороны предприятия, достаточно для вынесения решения о замораживании его фондов.

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