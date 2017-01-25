Путин рассказал, как стал плотником четвертого разряда
Москва, 25 января. Президент России Владимир Путин на встрече со студентами МГУ рассказал, что очень гордится удостоверением плотника четвертого разряда, которое он получил во время поездки в стройотряды.
Российский лидер отметил, что деятельность стройотрядов — это интересное и важное направление работы. По его словам, настоящее движение стройотрядов началось в шестидесятых годах прошлого века, однако уже в двадцатых годах появлялись первые трудовые семестры учащихся юношей и девушек.
«Я сам, как вы знаете, публично уже говорил об этом, ездил в свое время в стройотряды, получил там удостоверение плотника четвертого разряда, чем очень горжусь», — сказал он.
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