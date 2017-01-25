Спецназ уничтожил ракетные комплексы «противника» в Сибири

Новосибирск, 25 января. Под Новосибирском бойцы подразделения специального назначения провели маневры по ведению боевых действий в тылу условного противника.

Задачей спецназа было уничтожение тактических ракетных комплексов и главного командного пункта. Группа бойцов совершила 20 километровый марш в район проведения рейдовых и диверсионных действий. Спецназ обнаружил расположение ракетных установок и заложил на них мины, после чего захватил мобильный пункт связи и уничтожил командный пункт. По завершению диверсионных действий группа бойцов вышла в район эвакуации. На тренировке были задействованы порядка 150 военнослужащих, которые отработали задачи скрытного перемещения по заснеженной территории в отрыве от основных сил.