Лавров призвал прекратить гонения на УПЦ Московского патриархата

Москва, 25 января. Гонения на Украинскую православную церковь Московского патриархата необходимо прекратить. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

«Необходимо прекратить гонения на Украинскую православную церковь Московского патриархата (УПЦ МП), пресечь вмешательство государства в дела церкви, которая на протяжении веков способствовала единству украинского народа», — сказал министр.

В конце декабря Украинская православная церковь Московского патриархата раскритиковала украинские власти за то, что те поощряют гомосексуальные отношения.

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