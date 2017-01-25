Ликвидировано управление «Т», в котором служил полковник Захарченко

Москва, 25 января. Управление «Т» ГУЭБиПК МВД Российской Федерации, в котором служил подозреваемый в коррупции полковник Дмитрий Захарченко, было ликвидировано. Об этом журналистам в среду рассказал представитель правоохранительных органов.

Согласно предварительным данным, данное решение принято в рамках реорганизации Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК).

«Вместо управления «Т» будет создана новая структура с аналогичными функциями», — отметил источник РИА Новости.

Напомним, ранее стало известно о том, что в «Сбербанке России» не хранятся деньги, которые были изъяты у Дмитрия Захарченко.

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