Дейнего назвал условие ЛНР для переговоров с Киевом по отведению войск

Луганск, 25 января. Полпред ЛНР на переговорах в Минске Владислав Дейнего заявил, что вести переговоры о новых участках разведения сил на линии фронта следует после отвода техники у Станицы Луганской.

Сегодня украинская сторона в очередной раз сорвала разведение сил и техники, сообщил полпред ЛНР Владислав Дейнего. Представитель Луганской республики отметил, что в Минске часто поднимается тема расширения списка участков для отведения сил. Однако Дейнего настаивает на необходимости завершить первый этап у Станицы Луганской.

«То есть первые три участка, которые предусмотрены приложением один Рамочного решения, необходимо выполнить. Потом уже класть на бумагу очередные обязательства», — пояснил луганский политик. При этом Дейнего подчеркнул, что если Киев не выполняет обязательства на данном этапе, то нет перспектив рассматривать другие этапы разведения сил.







