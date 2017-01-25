Путин: Европа должна быть единой

Москва, 25 января. Европа должна быть единой, несмотря на попытки некоторых политиков отгородиться от соседей. Об этом в среду заявил президент России Владимир Путин во время встречи со студентами МГУ.

«Европа должна быть единой, несмотря на все попытки выстроить какие- то новые стены», — отметил он.

Путин также поблагодарил студентов, которые входят в поисковые отряды. По его словам, их работа вносит вклад в дело примирения российского и немецкого народов.

Напомним, что сепаратистские настроения обострились в Европе на фоне миграционного кризиса, который грянул в 2014 году, когда ряд европейских политиков во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель объявили политику открытых дверей для мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки. В прошлом году Великобритания заявила о своем выходе из Евросоюза.