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Политика
Лавров сделал комплимент Трампу и сравнил с Путиным

Лавров сделал комплимент Трампу и сравнил с Путиным

16:47  25 Января 2017
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Лавров дал понять, что Путин не уступает Трампу в умении договариваться

Москва, 25 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что слывущий мастером заключать сделки президент США Дональд Трамп не будет вмешиваться во внутренние дела других стран, как и обещал. При этом министр отметил, что президент России Владимир Путин не уступает Трампу в умении договариваться.

«Знаем, что Трамп считается мастером заключать сделки, но Владимир Путин тоже умеет договариваться  — и всегда в интересах России»,  — подчеркнул глава российской дипломатии.

Лавров добавил, что для налаживания отношений с США нужны время и плодотворная работа, а также уважение участников диалога к интересам друг друга. При этом Москва, по его словам, рассчитывает на невмешательство Трампа во внутренние дела других государств.

Ксения Тасманова
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