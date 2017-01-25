Лавров сделал комплимент Трампу и сравнил с Путиным

Москва, 25 января. Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил надежду, что слывущий мастером заключать сделки президент США Дональд Трамп не будет вмешиваться во внутренние дела других стран, как и обещал. При этом министр отметил, что президент России Владимир Путин не уступает Трампу в умении договариваться.

«Знаем, что Трамп считается мастером заключать сделки, но Владимир Путин тоже умеет договариваться — и всегда в интересах России», — подчеркнул глава российской дипломатии.

Лавров добавил, что для налаживания отношений с США нужны время и плодотворная работа, а также уважение участников диалога к интересам друг друга. При этом Москва, по его словам, рассчитывает на невмешательство Трампа во внутренние дела других государств.