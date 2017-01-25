МВФ оставил Украину без нового транша

Москва, 25 января. В календарь Международного валютного фонда на январь не попал вопрос выделения очередного транша Украине. В фонде до конца месяца будут заниматься другими странами, такими как Антигуа и Барбуда, КНДР, Сомали и Кения.

Киев надеялся, что четвертый транш будет предоставлен Украине в начале февраля. Известно, что размер этого транша был скорректирован с 1,3 до 1 млрд долларов. В свою очередь, Киев сможет получить 8,6 млрд из 17,5 млрд долларов, при этом остальная часть средств, как ожидается, будет выделена семью траншами до конца 2018 года.

Для продолжения получения займов МВФ в середине января обнародовал новые требования к Украине. Так, государство должно сократить количество госслужащих и бюджетников, повысить пенсионный возраст и открыть земельный рынок, передает «Свободная пресса».

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