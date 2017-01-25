ЛНР уведомляла ОБСЕ о готовности развести силы в Донбассе 33 раза

Луганск, 25 января. Луганская народная республика 33 раза уведомляла ОБСЕ о готовности начать разведение сил у Станицы Луганской, заявил уполномоченный представитель ЛНР в контактной группе Владислав Дейнего.

Дейнего обратил внимание, что прошло четыре месяца с момента подписания рамочного решения о разведении сил и средств в Донбассе. Он напомнил, что в документе на эти действия предусматривалось 30 дней.

«Заявляли письменно готовность (начать разведение. — Прим. ФАН) мы 33 раза. 33 раза направляли в СММ ОБСЕ уведомление о готовности в конкретное время в конкретный день и час начать мероприятие, — отметил представитель ЛНР. — Где-то раз 10 мы начинали эту процедуру, запускали ракеты о готовности, но так не дожидались никаких подтверждений с украинской стороны».

Дейнего добавил, что Киев проявляет абсолютную пассивность в выполнении своих обязательств.

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