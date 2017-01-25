«Газпром» установил рекорд суточной поставки топлива в дальнее зарубежье

Москва, 25 января. «Газпром» 24 января обновил рекорд экспорта газа в дальнее зарубежье — 631,9 миллиона кубометров в сутки. Об этом сообщается в пресс-релизе газового холдинга.

«С начала текущего осенне-зимнего периода компания уже в шестнадцатый раз улучшила этот показатель», — заметили в холдинге.

Ранее, 19 января, было зафиксировано предыдущее пиковое значение, оно было равно было 627,2 миллиона кубометров. Подчеркивается, что российская компания продолжает сохранять рекордный уровень поставок по газопроводу "Северный поток". С 10 января каждые сутки холдинг поставляет максимально возможный объем газа — 167,4 миллиона кубометров.