Песков прокомментировал случай с осужденной за репост воспитательницей

Москва, 25 января. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на обвинительный приговор воспитательнице детского сада Евгении Чудновец по делу о репосте видео в социальной сети. Об этом сообщает интернет-издание «Свободная Пресса».

В ноябре 2016 года воспитательницу Евгению Чудновец приговорили к пяти месяцам колонии за репост видео, на котором были запечатлены издевательства над ребенком в одном из детских лагерей в Зауралье. Воспитательница сделала репост видеоролика, чтобы привлечь внимание общественности к этой проблеме, однако в конечном итоге получила тюремный срок.

Дмитрий Песков отметил, что в Кремле обратили внимание на эту ситуацию, и в настоящее время принимаются меры.

«Обратили внимание на этот случай, с ним разбираются. Он не такой простой. Эта тема не оставлена без внимания», — сказал пресс-секретарь президента.

Стоит отметить, что данный случай вызвал широкий общественный резонанс, а также возмущение со стороны депутатов Госдумы.