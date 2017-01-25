Путин получил черный пояс по дзюдо от студентов МГУ
Москва, 25 января. Студенты Московского государственного университета имени Ломоносова подарили президенту РФ Владимиру Путину черный пояс мастера спорта по дзюдо.
Кроме того, студенты МГУ обратились к Владимиру Путину с просьбой провести для них мастер-класс по дзюдо.
«Спасибо за подарок. И если удастся, я со своими друзьями как-нибудь заеду, в том числе, и с теми, кто является основателями этого замечательного вида спорта. Мы хорошие, очень добрые отношения поддерживаем с японскими дзюдоистами», — ответил Путин.
Ранее «Газета.Ру» сообщала, что в рамках предстоящего Дальневосточного экономического форума состоится турнир по дзюдо, в организации которого примет участие легендарный японский дзюдоист Ясухиро Ямасито.
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