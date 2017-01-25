Шойгу вручил памятный подарок начальнику Генштаба Герасимову

Москва, 25 января. На заседании коллегии Минобороны РФ Сергей Шойгу отметил, что сегодня Генеральному штабу ВС России исполняется 254 года.

Глава военного ведомства отметил, что с момента образования Генеральный штаб играет решающую роль в жизни флота и армии и занимает особенное место в государственной системе управления. Генерал армии подчеркнул, что Генштаб занимается вопросами военного строительства, планирования обороны государства, разработки стратегических операций. Особо Сергей Шойгу отметил нынешнее поколение офицеров Генерального штаба, которые продолжают воинские традиции, обеспечивают безопасность России и помогают сирийскому народу в борьбе с терроризмом. Начальнику Генерального штаба Валерию Герасимову министр вручил памятный подарок.