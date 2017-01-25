Машина граждан ЛНР уничтожена прямым попаданием ракеты ВСУ, есть жертвы

Луганск, 25 января. Украинские силовики обстреляли сегодня населенный пункт Долгое в ЛНР, в результате обстрела один человек погиб, трое получили ранение, сообщили в МЧС республики.

Не выполняющие минские соглашения украинские силовики обстреляли сегодня днем территорию ЛНР. Под обстрелом оказался населенный пункт Долгое, среди мирного населения есть жертвы, рассказали в МЧС ЛНР. «В селе Долгом в 13.42 в результате прямого попадания в автомобиль «Нива» противотанковой управляемой ракеты погиб мужчина», — говорится в сообщении ведомства. Известно, что еще три мирных жителя получили ранения. Ранее агентство НСН сообщило, что в обеих республиках Донбасса — ЛНР и ДНР готовы к мобилизации.