ВКС РФ нанесли удар по ИГ в Дейр-эз-Зоре, совершив перелет над Ираком и Ираном
Москва, 25 января. Шесть бомбардировщиков Ту-22М3 ВКС РФ нанесли удары по позициям террористической организации «Исламское государство» в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, заявили в министерстве обороны России.
Шесть российских бомбардировщиков совершили перелет над территорией Ирака и Ирана, чтобы нанести групповой удар по террористам в Сирии. Шесть дальних бомбардировщиков Ту-22М3 атаковали позиции запрещенного в России «Исламского государства» (арабское название — ДАИШ).
«Целями для поражения стали два пункта управления боевиков и склады боеприпасов, вооружения и военной техники», — заметили в военном ведомстве.
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