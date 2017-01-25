Украинские националисты осквернили польское кладбище под Киевом

Киев, 25 января. Неизвестные вандалы осквернили польское кладбище под Киевом, исписав его националистическими надписями. Как сообщают польские СМИ, на польской стороне кладбища масляной краской написано «СС Галиция», на украинской — ОУН-УПА.

Радикалы также пытались сломать ломом вход на кладбище, в результате чего одна из колонн накренилась. Напомним, что дивизия «СС Галиция» националистической организации Украинская национальная армия входила в состав войск СС нацистской Германии и осуществляла карательные операции на юго-востоке Польши.