Российские военные получат испытанных в Сирии «Орланов» для глушения связи

Москва, 25 января. Российские войска в ближайшее время получат на вооружение беспилотные летательные аппараты, способные подавлять станции мобильной связи и встраиваться на их место.

Модернизированные беспилотники созданы на базе БПЛА «Орлан-10» и уже успешно прошли проверку в Сирии. Новые дроны войдут в состав комплекса радиоэлектронной борьбы «Леер-3», который включает три беспилотных летательных аппарата и пункт управления на базе грузовика КамАЗ. Задачей беспилотников является подавление вышек сотовой связи, на борту «Орланов» установлена аппаратура подавления, а также одноразовые «глушилки», которые сбрасываются на землю.