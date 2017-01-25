Путин проведет заседание комиссии ВПК и изучит МиГ-35

Москва, 25 января. Президент Российской Федерации Владимир Путин планирует 26 января провести заседание Военно-промышленной комиссии (ВПК) на территории производственного комплекса корпорации «МиГ» в Луховицах. Об этом в среду проинформировала пресс-служба администрации главы государства.

Согласно предварительным данным, Владимир Владимирович Путин также ознакомится с новым многофункциональным истребителем МиГ-35.

Напомним, ранее стало известно о том, что в феврале 2017 года стартуют испытания истребителя МиГ-35.

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