Глава Крыма пообещал бороться за скифское золото «до последнего патрона»

Симферополь, 25 января. Министр культуры Республики Крым Арина Новосельская заявила, что музеи полуострова подали апелляцию на решение окружного суда Амстердама, который ранее принял решение о передаче коллекции скифского золота Украине. Об этом она заявила в ходе встречи с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

«Ценности не могут быть в отрыве от того места, где их нашли и где они всегда находились. Это крымские музейные ценности, найденные на крымской земле, поэтому они, конечно, должны быть возвращены на свою историческую родину», — пояснила Новосельская.

Она также напомнила, что коллекция скифского золота состоит из нескольких тысяч экспонатов, а их страховая оценочная стоимость достигает двух миллионов долларов.

В свою очередь Сергей Аксенов заявил, что в ближайшее время Министерство культуры Российской Федерации окажет помощь, в борьбе за возвращение уникальной коллекции скифского золота. Кроме того, глава Республики призвал «не опускать руки», и пообещал бороться за скифское золото «до последнего патрона».

