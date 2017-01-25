Лавров рассказал, как Киев продолжает наступать на Донбасс

Москва, 25 января. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров заявил, что Вооруженные силы Украины до сих пор устраивают вооруженные провокации на линии линии разграничении в Донбассе. По словам главы внешнеполитического ведомства, упорное нежелание Киева выполнять взятые на себя в Минске обязательства является основным препятствием на пути преодоления внутриукраинского кризиса.

Как отметил Лавров, власти Украины не прекратили воинственной реваншистской риторики. Министр также констатировал, что общее понимание безальтернативности реализации минских соглашений во всей их совокупности сохраняется, об этом говорят контакты с зарубежными партнерами, в том числе в «нормандской четверке» (Россия, Германия, Франция и Украина) и с Соединенными Штатами.

Ранее Лавров заявил, что в настоящее время киевские власти остаются полностью неспособными к диалогу и развитие дипломатических отношений с Украиной невозможно.