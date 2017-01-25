Принца Кувейта казнили за кровавую разборку в королевской семье

Кувейт, 25 января. В Кувейте казнили через повешение семерых человек, в том числе принца. Дело в том, что в 2010 году принц устроил в королевской семье кровавую разборку, убив своего племянника.

Отметим, что приговор был вынесен еще в 2011 году, но казнь была произведена только сейчас. В Кувейте была исполнена смертная казнь для семи человек, среди которых принц, убивший своего племянника. Судебный приговор убийце вынесли еще в 2011 году, но совершили повешение только сейчас.

По информации местных СМИ, принц Файсал аль-Абдулла аль-Сабах, который на тот момент был капитаном армии Кувейта, приехал к своему племяннику во дворец и вскоре застрелил его. Он так и не сообщил, по каким мотивам совершил преступление. Остальные шесть человек были приговорены к казни за тяжкие преступления, такие как убийство.