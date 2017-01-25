Сирия: сотни полицейских из Турции будут следить за порядком в Джараблусе

Анкара, 25 января. К работе в занятом турецкими войсками сирийском городе Джараблус приступили сотни сотрудников новой сирийской полиции, обученной на территории Турции. Новую полицию называют «Свободной полицией» аналогично со «Свободной сирийской армией», как называют себя поддерживаемые Турцией отряды сирийской «умеренной оппозиции».

Новая полиция, которая состоит на данный момент из обычных и специальных полицейских сил, носит отличительные голубые береты и состоит из граждан Сирии, прошедших на территории Турции пятинедельные учебные курсы. Им была выдана форма турецких войск — на прошедшей вчера официальной церемонии полицейских сил многие из «свободных полицейских» даже носили на рукавах турецкие нарукавные знаки, которые не успели или не захотели спороть.

Генерал «Свободной полиции» Абд аль-Разак Аслан заявил Reuters, что задачей новых полицейских формирований будет следить за порядком в городах, находящихся в зоне операции «Щит Евфрата».