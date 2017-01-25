Сирия сегодня: прорыв в Астане, корабли НАТО идут на перехват «Адмирала Кузнецова»

Сирия сегодня, 25 января. Прорыв в Астане в межсирийском урегулировании, Сергей Лавров вызвал в Москву лидеров сирийских вооруженных группировок, корабли НАТО вышли на перехват «Адмирала Кузнецова».

Кремль доволен переговорами в Астане

Межсирийские переговоры в столице Казахстана Астане по мирному урегулированию в Сирии были успешными, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Безусловно, это успех, — цитирует слова Пескова RT на русском. — Обеспечена существенная поддержка женевскому мирному процессу, который является основным руслом для поиска путей сирийского урегулирования».

Ранее удовлетворенность результатами переговорного процесса в Астане выразил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Напомним, 23 января в Астане стартовали переговоры по Сирии, в которых участвуют представители, как официального Дамаска, так и групп сирийской вооруженной оппозиции, присоседившихся к перемирию, вступившему в силу в конце декабря прошлого года. Гарантами на переговорах выступают Россия, Турция и Иран, также в переговорном процессе участвуют представитель Казахстана, посол США и группа ООН, которую возглавляет спецпосланник генсека ООН по Сирии Стаффан де Мистура.

По итогам переговоров представители России, Турции и Ирана заявили о создании трехстороннего механизма контроля за соблюдением режима прекращения огня в Сирии.

Из Астаны в Москву

Переговоры, начавшиеся в Астане, будут продолжены в Москве, где пройдет встреча Сергея Лаврова с представителями нескольких групп сирийской оппозиции.

Об этом сообщает департамент информации и печати МИД РФ. «Встреча запланирована на утро 27 января в Москве», — цитирует газета «Известия» сообщение российского внешнеполитического ведомства.

Во встрече в Москве примут участие представители вооруженных отрядов, поддерживаемых Саудовской Аравией, так называемый «Высший комитет», а также «московская» и «каирская» оппозиционные группировки, сообщает издание.

«Адмирал Кузнецов» против НАТО

Шесть боевых кораблей НАТО встретили в Ла-Манше авианосную ударную группу ВМФ России, возглавляемую тяжелым авианосцем «Адмирал Кузнецов», которая выводится из Сирии после выполнения боевой задачи.

При проходе через Ла-Манш за «Кузнецовым» и остальными российскими кораблями пристально «следили» флагман британского флота десантный вертолетоносец HMS Ocean, фрегаты St. Albans (Великоритания), Roald Amundsen (Норвегия) и Bartolomeu Dias (Португалия). Также в конвоировании российских судов приняли участие патрульный корабль Groningen (Нидерланды) и немецкий танкер Spessart.

Авианосец «Адмирал Кузнецов» и сопровождающие его тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий», большой десантный корабль «Александр Шабалин» и суда обеспечения вошли в Ла-Манш 24 января, направляясь в Североморск, куда они должны прибыть 9 февраля.

Российские корабли были выведены из Сирии после выполнения боевой задачи в Восточном Средиземноморье у сирийских берегов.

На видеозаписи видно, как натовские корабли идут на перехват «Адмирала Кузнецова» и других российских кораблей.