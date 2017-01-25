Более двадцати семей бывших военных получили жилье в Подмосковье

Москва, 25 января. Московская область вошла в число в регионов России, где на должном уровне обеспечиваются жильем граждане, уволенные с военной службы, сообщили в региональном Минстрое.

В Подмосковье максимально освоены средства из федерального бюджета, направленные на обеспечение жилплощадью граждан, уволенных с военной службы. По данным главы регионального Минстроя Сергея Пахомова, в прошлом году для решения жилищного вопроса 22 семей экс-военных было потрачено более 63.6 млн рублей. Он также отметил, что площадь купленного жилья составила 1086 квадратных метров, пишет Интернет-издание «Подмосковье сегодня».