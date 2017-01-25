Расчеты комплексов «Искандер» провели учебные ракетные стрельбы в ЗВО

Санкт-Петербург, 25 января. Расчеты оперативно-тактических комплексов «Искандер-М» провели учения по управлению ракетными ударами в Ивановской и Ленинградской областях.

На тренировке бойцы отработали задачи по скрытому перемещению боевой техники в позиционные районы стрельб, а также развертыванию транспортно-заряжающих машин и пусковых установок, подготовке данных для ракетных ударов и электронные пуски по стратегически важным объектам условного противника на дистанции от 200 до 500 километров. В тренировке участвовали порядка 200 военнослужащих, около 60 единиц боевой и специальной техники.