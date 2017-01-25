Стало известно, как ФСБ узнала о готовящемся теракте на заводе в Татарстане

Казань, 25 января. Сотрудники полиции и ФСБ узнали о готовящемся на Казанском авиазаводе теракте из переписки участников преступной группировки. Как стало известно ФАН, у задержанных изъяли самодельное взрывное устройство и пистолет.

Источник ФАН в правоохранительных органах сообщил, что спецслужбы вскрыли переписку участников группировки, четверо из которых живут в Швеции, девять — в Татарстане. Из переписки следовало, что один из участников группировки готовит теракт на заводе.

При задержании было изъято самодельное взрывное устройство и переделанный из травматики в боевое оружие пистолет. Каким образом злоумышленник собирался пронести бомбу на завод, пока выясняют.